Названы безопасные способы приветствия при коронавирусе

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28.03.2020, 13:09, Разное

Коронавирус принудил людей закупать продукты и лекарства, а также иначе здороваться. Инфекция способна передаваться путем контакта с руками и заражать в организм.
Глава США Дональд Трамп отказался от обычного приветствия. Недавно он здоровался с председателем ирландского правительства Лео Варадкара, сложив конечности в ладони перед собой и слегка поклонился собеседнику. Так приветствовали друг друга индейцы в прежние времена. Воспользовался им и принц Уильям, который тоже кланяется с сомкнутыми ладонями.

Спорт боится коронавируса, но способен укреплять иммунитет. Из-за пандемии отменяются чемпионаты и различные соревнования, включая Олимпиаду в Токио и Евро-2020. Еще до введения карантина по завершению игры Лиги Чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне попрощались оригинальным способом: они просто коснулись локтями друг друга.



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