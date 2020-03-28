Названы безопасные способы приветствия при коронавирусе

28.03.2020, 13:09, Разное

Коронавирус принудил людей закупать продукты и лекарства, а также иначе здороваться. Инфекция способна передаваться путем контакта с руками и заражать в организм.

Глава США Дональд Трамп отказался от обычного приветствия. Недавно он здоровался с председателем ирландского правительства Лео Варадкара, сложив конечности в ладони перед собой и слегка поклонился собеседнику. Так приветствовали друг друга индейцы в прежние времена. Воспользовался им и принц Уильям, который тоже кланяется с сомкнутыми ладонями.

Спорт боится коронавируса, но способен укреплять иммунитет. Из-за пандемии отменяются чемпионаты и различные соревнования, включая Олимпиаду в Токио и Евро-2020. Еще до введения карантина по завершению игры Лиги Чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне попрощались оригинальным способом: они просто коснулись локтями друг друга.