Аваков: У нас хороший президент, и премьер-министр не дурак. Не бойтесь переворота

28.03.2020, 13:01, Новости дня

Украинцам не стоит бояться, что на фоне эпидемии коронавируса в стране произойдет переворот. Об этом в интервью “Бабелю”, которое опубликовано 28 марта, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Распространяющих слухи о том, что он якобы готовится сместить президента Владимира Зеленского и стать диктатором, министр назвал “идиотами”.

“Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят “вот сейчас спасите нас”. Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но некоторые думают иначе, говорят: “О, сука, статью написал – наверное, хочет быть президентом”. Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен это делать”, – заявил Аваков.

По его словам, он является самым опытным членом правительства, что дает ему право высказываться на многие темы.

“А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа”, – подчеркнул глава МВД.

В последние дни Аваков часто комментирует актуальные проблемы, возникшие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В частности, он выступил против введения в стране чрезвычайного положения.

Аваков стал главой МВД в 2014 году, работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и остался в команде нового премьера Дениса Шмыгаля.