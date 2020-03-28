Зеленский сделал ряд перестановок в руководстве армии, Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ

28.03.2020, 13:01, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта сделал ряд перестановок в руководстве Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, он уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на пост главы Генштаба Сергея Корнийчука (он был первым заместителем Хомчака).

Хомчак указом президента стал главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.

“Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины”, – говорится в тексте указа.

Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Теперь начальник Генерального штаба не является главнокомандующим Вооруженных сил Украины.