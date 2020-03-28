Коронавирусом в мире заразились почти 600 тысяч человек

28.03.2020, 12:55, Новости дня

По состоянию на утро 28 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет более 598 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

От коронавируса умерли 27761 человек, выздоровели – более 131000.

В США, которые вышли на первое место в мире по количеству заболевших, заразились уже более 100 тысяч человек. Из них 894 выздоровели, 1707 умерли.

На второе место по заболеваемости вышла Италия. Там выявлено почти 87 тысяч случаев инфекции, 11 тысяч случаев выздоровления и более девяти тысяч смерти.

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.