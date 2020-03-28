В Иркутске жителя, погибшего от рук полицейских, 21 раз ударили шокером. Его мать рассказала подробности

28.03.2020, 12:55, Новости дня

Маргарита Харченко, мать погибшего жителя Иркутска Дмитрия Харченко, которого полицейские пытались разбудить электрошокером, рассказала корреспонденту Сибирь.Реалии раскрывшиеся обстоятельства смерти сына. По ее словам, сотрудники МВД нанесли ему 21 удар с помощью электрического прибора. Потом они предложили водителю такси, в котором находился Дмитрий Харченко, выкинуть тело из машины.

“Я просто прочитала заключение судмедэксперта из морга, которое мне пришло. Они написали, что обнаружено 42 следа, электрода в электрошокере два, соответственно, надо делить пополам. А в материалах дела говорилось, что водителю такси было предложено выкинуть тело из машины”, – рассказывает мать погибшего.

Она добавила, что ее ознакомили с некоторыми материалами дела. Часть из них – показания таксиста, который после трех часов вез Дмитрия Харченко домой. Когда Дмитрий уснул, водитель обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы с просьбой помочь разбудить пассажира. Адвокат Харченко заявила, что не готова подробно комментировать детали следствия.

Старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей регионального МВД Игорь Медведев, выслушав вопрос корреспондента Сибирь.Реалии, попросил время на ознакомление с ситуацией, а после посоветовал воспользоваться прежним комментарием полиции. Он напомнил, что сотрудники, бившие электрошокером Дмитрия Харченко, были уволены после служебной проверки. В пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области на звонки журналистов не ответили.

Житель Иркутска Дмитрий Харченко погиб ночью 15 февраля. Около часа ночи он выехал из дома в ночной клуб, где выступали его друзья-музыканты. После трех он вызвал такси, чтобы вернуться домой. В автомобиле он уснул, таксист не смог его разбудить и попросил помощи у экипажа ППС. Те применили электрошокер. По словам депутата гордумы Иркутска Александра Квасова, к которому обратились родители Харченко, Дмитрий еще шевелился, когда был в состоянии сна, а после нескольких ударов шокером перестал подавать признаки жизни.

Следователи областного Следственного комитета 21 февраля предъявили обвинение сотрудникам полиции, их подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий. С 22 февраля бывшие сотрудники МВД находятся под стражей.