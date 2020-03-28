 

Заразившийся коронавирусом Акунин сравнил болезнь с «затяжным гриппом» без улучшений

28.03.2020, 12:53, Разное

Борис Акунин на фоне распространяющихся фейков о коронавирусе и паники среди населения решил объяснить, как протекает болезнь у него. Рассказывать людям о гриппе, хоть и затяжном, писателю кажется немного странным.
Акунин и его супруга заболели «модной» болезнью, почти одновременно. У жены литератора течение недуга оказалось легким: один день – повышенная температура, два дня – головные боли, а также полное отсутствие обоняния.

Писатель столкнулся со средней формой короновирусной инфекции. С температурой, поднимавшейся до 39 градусов в течение 10 дней, начиная с 13 марта, он боролся с помощью парацетамола. Проблем с дыханием, при которых нужно вызывать скорую, у знаменитости не наблюдалось, поэтому он, хоть и злился на свою беспомощность, но был спокоен. На 11-й день появился врач и прописал Акунину курс антибиотиков, и постепенно состояние больного начало улучшаться.

Литератор сравнил недуг с «паршивым затяжным гриппом», сопровождающимся высокой температурой. Однако в случае с коронавирусной инфекцией улучшения самочувствия приходится ждать долго. В период болезни Акунин не вылезал из постели и слушал аудиокниги.

Знаменитость советует поклонникам соблюдать карантинные меры и не заниматься самолечением. Главное в период эпидемии не поддаваться общему психозу, не постить «ужастики» из интернета и не паниковать. Сейчас писатель пребывает на самоизоляции в Лондоне, информирует sport24.ru.



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