Нарушившие самоизоляцию московские пенсионеры лишатся 2 тыс. руб. от мэрии

28.03.2020, 12:53, Разное

Пенсионеры в Москве, которые нарушат режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса, не получат часть материальной помощи от мэрии в размере 2000 рублей. Об этом рассказали в локальном управлении департамента социальной защиты.

В Москве до 14 апреля введет обязательный карантин для всех жителей от 65 лет и людей с хроническими недугами. За его соблюдение пенсионеры должны получить 4 тысячи рублей компенсации. Половина суммы будет выплачена сразу. Вторая часть социальной помощи достанется только тем, кто следует правилам карантина.

Представители департамента социальной защиты отметили, что пожилых людей не будут заставлять сидеть дома в принудительном порядке. Нарушителей карантина возможно вычислить при помощи камер наблюдения. Несмотря на отсутствие четких ограничений, пенсионеров призвали оставаться дома и не выходить на улицы без необходимости.

В РФ уже зарегистрировано более тысячи случаев заражения COVID-19. Количество инфицированных в мире составляет более 500 тысяч. До 5 апреля Владимир Путин ввел вынужденные выходные из-за распространения коронавируса. Правительство призвало работодателей не урезать выплаты из-за недели карантина и не склонять сотрудников к оформлению отпусков.