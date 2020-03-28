Русская православная церковь объяснила, почему не закрывает храмы

28.03.2020, 12:53, Разное

В Русской православной церкви пояснили причины, по которым отказываются закрывать храмы. Владимир Легойда, руководитель синодального отдела по вопросам связи РПЦ с общественностью и журналистами, на странице собственного Telegram-канала назвал священников духовными врачами.

Он подчеркнул, что только те, кто не верят в Бога, могут называть храмы «пунктами обмена денег на свечки». Легойда уверен, люди, посетившие храм хотя бы один раз, осознают ложность подобного заявления.

«Священник является врачом духовным, который, по аналогии с врачом физическим, имеет обязанность принимать всех посетителей. Это его долг, как бы сильно ни было желание самоизолироваться», – отметил представитель РПЦ.