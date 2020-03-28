Личное: Домашние тренировки на карантине!

28.03.2020, 12:50, Разное

На днях обещала дать вам домашние тренировки, чтобы вы не растолстели за время вынужденных каникул и отлучения от фитнес-центров.

Что ж: выполняю!

Скажу сразу: к тренировкам дома я всегда относилась скептически. Когда принимала решение не таскаться больше в качалку и на йогу, у меня на душе скребли драные, тупые кошки.



Фото: istockphoto.com

Я? Без качалки?! Без йоги в студии? Что со мной будет?!!

Звучит, понимаю, комично, но в тот момент действительно происходил Апокалипсис моего внутреннего мира. Тем не менее, я взяла себя в руки, раскатала на полу коврик для тренировок и открыла YouTube.

И много чего крутого нарыла!

Всё опробовала на себе. Мышцы после этого болели так, как давно не было. Подходит, как для женщин, так и для мужиков.

Поехали! Все тренировки — на английском. Если ничего не понимаете, не страшно: всё показано очень наглядно.

День 1.

Высокоинтервальная 40-минутная тренировка на все группы мышц с элементами пилатеса и йоги.

Оборудование: не требуется. Будете работать с весом собственного тела.

Эта тренировка вас просто «убьёт». Если останутся силы после тренировки, сделайте комплекс растяжки:

День 2.

Если после тренировки накануне у вас всё адски болит, выполните комплекс растяжки выше. Больше ничего делать не нужно. Жрите умеренно, и всё будет хорошо.

Если мышцы — в форме, то вот вам — хорошая часовая виньяса (моё любимое направление йоги).

Оборудование: коврик для йоги.

День 3.

Если накануне вы просто растягивались, часовую виньясу не делали, то сегодня у вас — йога (см. видео выше).

Если накануне была виньяса, то сегодня — тренировка на ноги и ягодицы, немного йоги и растяжка.

Оборудование: гантели, фитнес-резинки, коврик.

Вот что есть у меня:



Фото: Моё

Сначала выполняете эту тренировку на ягодицы:

Потом делаете 10-минутный простой комплекс йоги:

Нет гантелей? Замените бутылками с водой или выполняйте упражнения без веса. Фитнес-резинки — тоже совсем не обязательное условие. Можно и без них!

День 4:

Накануне была виньяса? Сегодня — тренировка на ноги и ягодицы и растяжка (см. День 3).

Всем остальным — часовая виньяса в режиме кардио. Жир будет гореть так, как вам и не снилось. Обещаю!

День 5:

У тех, у кого накануне была часовая виньяса в режиме кардио, сегодня — пилатес: бёдра и ягодицы.

Тренировка лёгкая, я выполняю все упражнения с фитнес-резинками. Основной принцип: всё делать медленно, осознанно, сохраняя полный контроль над работой мышц.

Девочка говорит много, на английском, но всё, что вам нужно знать, я уже сказала: медленно, осознанно. Есть резинки, воспользуйтесь!

Включите свою музыку, выключите звук в видео, если не знаете английского. Смотрите и повторяйте:

У тех, кто на день отстал, сегодня — часовая виньяса в режиме кардио из Дня 4.

День 6:

У тех, кто накануне делал виньясу в режиме кардио, сегодня — пилатес (см. выше).

У тех, у кого был пилатес, сегодня — высокоинтервальная 40-минутная тренировка на все группы мышц с элементами пилатеса и йоги (День 1) и растяжка (День 1), если хотите.

Как видите, круг замкнулся. Продолжайте тренировки по кругу.

Перерывов делать не рекомендую. Вместо них в определённые дни я даю вам облечённые тренировки. Пока сидите дома, тренируйтесь каждый день.

Заботьтесь о себе! Тренируйтесь вдвоём!

Будьте здоровы!