ВОЗ сделала замечание москвичам

28.03.2020, 12:47, Новости дня

Жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга, гуляют группами, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги – и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», – цитирует выствупление Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет» РИА «Новости»

«Если не соблюдать правила, в очень коротком времени у нас будет огромное число случаев», – подчеркнула она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тыс. человек, свыше 23 тыс. скончались.

В РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.