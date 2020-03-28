Захарова рассказала, как провести время в условиях карантина

28.03.2020, 12:47, Новости дня

Возможность остаться дома на длинные выходные, объявленные в РФ в связи с пандемией коронавируса, есть не у всех, необходимо воспользоваться ею и провести это время с пользой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила в видеообращении, опубликованном в Facebook, что возможность оставаться дома в течение следующей недели «есть не у всех, многие задачи необходимо решать лично, поэтому многие работают».

«Но тем, у кого есть такая возможность, я искренне завидую. Дом, дача, квартира. Прекрасная возможность провести это время с пользой», – отметила она.

Официальный представитель МИД призналась, что если бы у нее была такая возможность, то она бы, во-первых, выспалась, перечитала бы книги, которые «мечтает почитать», посмотрела бы фильмы, пошила, приготовила бы «что-нибудь экзотическое или вкусное из выпечки – может быть, сделала бы эклеры».

Также Захарова привела бы дачу или квартиру в порядок, вымыла бы окна, занялась рассадой.

«Проведите это время с пользой. Сделайте так, чтобы найти радость от непростого момента, в котором находится сейчас весь мир», – призвала дипломат.

Она обратила внимание, что «огромное количество людей сейчас мечтают оказаться на вашем месте дома и неделю никуда не выходить, потому что они сейчас как в ловушке закрыты в различных странах мира и только и мечтают о том, чтобы попасть домой».

«Почувствуйте этот момент и насладитесь пребыванием в своих домах», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в РФ за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек.

С 28 марта в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.