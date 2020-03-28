 

Вирусолог предупредил россиян о дачных проблемах

28.03.2020, 12:31, Новости дня

Воздержаться от поездок на дачу призвал россиян директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, для дачников в возрасте большими проблемами может обернуться удаленность от мест оказания медицинской помощи. А возвращение может быть связано с прохождением санитарного кордона. И неизвестно, как дальше будет разворачиваться ситуация.

Викулов подчеркнул, что именно от соблюдения режима изоляции зависит скорость распространения коронавируса. Карантинные мероприятия проводятся в течение 40 дней, 7 нерабочих дней, о которых объявил президент, позволят понять, нужно ли принимать более серьезные меры, передает "Говорит Москва"

Ранее сообщалось, что с 28 марта по 5 апреля в Москве и Московской области объявлена нерабочая неделя. Жителям рекомендовано находиться дома. Закрыты все развлекательные учреждения, кафе и рестораны, музеи, торговые центры, стоматологические клиники и спортивные учреждения, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Пенсионерам старше 65 лет временно заблокировали социальные проездные. Эта мера предпринята с целью сокращения количества пассажиров в общественном транспорте.



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