Новая система диагностики COVID-19 зарегистрирована, скоро начнется выпуск

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28.03.2020, 12:31, Новости дня

В Новосибирске зарегистрировали новый высокочувствительный тест для определения заражения коронавирусом COVID-19. Система выдает результат через полтора часа, а чувствительность -10 во второй степени.

С понедельника запланировано производство по тысяче наборов теста в неделю. Так как каждый набор содержит необходимое для 100 анализов, то за семь дней можно будет проверить 100 тысяч человек.

Ожидается увеличение производства наборов до 2000 в неделю, пишет сайт стопкоронавирус.рф.



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