Эксперты предупреждают о необходимости в условиях эпидемии ежедневно стирать одежду для улицы

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28.03.2020, 12:30, Разное

Кроме соблюдения гигиены рук, необходимо обезопасить себя и свою семью от возможного заражения коронавирусом через одежду. Об этом предупреждают эксперты.
Вероятность такого пути распространения подтверждают многие исследования. В частности, научный журнал NEJM сообщает, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в воздухе до трех часов, а на стали и пластике даже до трех суток. В связи с этим не исключена вероятность передачи его после попадания на одежду для выхода. Необходимо строго разграничить вещи для домашнего использования и те, которые предназначены для улицы. Именно последние нужно каждый раз подвергать дезинфекции.

Простейшим способом является стирка. Кроме обычных моющих средств, использовать дополнительные препараты нет необходимости. Обязательным условием является повышение температуры, при которой она будет осуществляться, до 60‎ ‎℃. В отдельном гардеробе для выхода желательно исключить вещи из кашемира или других тканей, повреждаемых при режиме ежедневной стирки.



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