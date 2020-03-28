Мнение: Эпидемия – это просто

28.03.2020, 12:10, Разное

Я не вирусолог, не эпидемиолог и не врач. Но что такое математическая статистика, в курсе. А потому стоит отвлечься от медицинских, био-генно- и прочих деталей, а взглянуть на эпидемию сугубо с математической точки зрения.

Первое и главное. Любая эпидемия всегда заканчивается. Как и любой процесс. У нее есть фаза роста, фаза стабилизации и фаза спада. Причина очевидна – вначале идет распространение, затем часть зараженных выздоравливает и получает иммунитет, часть умирает. "Топливо" заканчивается, эпидемия "выгорает".

Фактически для оценки ситуации в динамике важны лишь два показателя. Первый – общее число заразившихся. Второй – число "закрытых" случаев, то есть тех, для кого эпидемия закончилась – выздоровевших и умерших.

Логика говорит о том, что эпидемия развивается по восходящей, когда число "закрытых" случаев меньше 50 процентов от общего числа попавших под каток. Когда "закрытые" случаи становятся равными половине всех случаев заражения – эпидемия вышла на пик. Далее идет ее уменьшение: чем больше 50 процентов отношение "закрытых" ко всем зарегистрированных, тем ближе конец эпидемии.

Три примера: Китай, Испания, США

На 28 марта в США зарегистрировано 103798+18363 новых случаев. Выздоровели 2522+654, умерли – 1693+398. Делим "закрытые" случаи на все количество и получаем 4,3%

Испания на ту же дату. 65719+7933 всего, закрытые случаи: 9357+2342 выздоровевшие, 5138+773 умершие. Соотношение – 23,9%

Китай: общее число зарегистрированных 81340, выздоровевших – 74588, умерших – 3292. Соотношение: 95,7%

Вывод из трех полученных значений вполне очевиден: в Китае эпидемия завершена, в Испании она на полпути к пику, в США всё только начинается.

"Среднее по больнице" таким образом тоже можно вычислить, но так как ситуация в разных странах сильно отличается, полученное значение будет крайне неинформативным, хотя в самом общем виде понимание, конечно, даёт. 532788 – общее число, Соотношение – 27,5%. До пика еще далеко.

Понятно, что нас интересуем мы. Путин пусть помогает Италии – ему на свою страну плевать с высокой колокольни, эка новость. Но мы-то в отличие от детишек нашей номенклатуры живем здесь, а потому нас интересуем мы. В отличие от обнуленного Гаранта. Он дает гарантии какой-то своей стране.

В России ситуация на 28 марта следующая – общее число зарегистрированных 1232, закрытые случаи – 45 вылечившихся, 4 умерли. Соотношение – 4 процента. Хуже, чем в США. Мы в самом-самом начале. У нас всё еще впереди.

Понятно, что допуски и погрешности велики, так как основная проблема с регистрацией заболевших. В России – так точно. Власть может рассказывать, что она ко всему готова, но я вот только-только приехал из Москвы. В центре эпидемии в аптеках нет ни масок, ни одноразовых перчаток – нигде. С трудом, но еще есть банальный хлоргексидин. Так что обеззараживаться надежней всего обычной водкой – наружно и внутренне. А также алоэ, подорожниками и всем известным исстари набором. В общем, готовность налицо. Думаю, что и со всем остальным – так же. Если же учесть невнятное выступление Путина, где он всё собрал в одну большую кашу, в которой никому ничего не понятно, то на самом верху тоже готовности нет никакой. Мы пойдем по своему собственному пути – спасение людей будет их проблемой, у власти свои приоритеты – им важнее обокрасть "гробовые" накопления у стариков.

В общем, статистически у нас все еще впереди. Лучше всего – у Китая, но он просто был первым, а потому "топливо" у него закончилось тоже раньше других. Теперь гореть будем мы.