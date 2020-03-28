В Москве массово дезинфицируют общественные пространства

28.03.2020, 12:09, Разное

В субботу в Москве выполнят массовую дезинфекцию общественных территорий во избежание продвижения коронавируса. Такой информацией поделился замглавы российской столицы по благоустройству Петр Бирюков.

По словам чиновника, работники городского хозяйства проведут обработку парковок, тротуаров, дорог, дворов и межквартальных проездов дезинфицирующими средствами. Такие меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Мероприятие осуществляется с использованием препаратов, которые были рекомендованы представителями Роспотребнадзора.

Петр Бирюков напомнил, на территории Москвы дезинфицируют подъезды домов, где зафиксировали случаи инфицирования и где проживают люди, которые находятся на карантине. В данных парадных протирают выключатели, подоконники, почтовые ящики, оконные и дверные ручки и перила. В иных столичных подъездах работники выполняют регулярно влажную уборку.

В начале нынешнего года на территории РФ создали оперативный штаб, работа которого направлена на противодействие коронавирусу. В конце месяца власти приостановили чартерные рейсы между КНР и РФ. В марте РФ принялась ограничивать авиационное сообщение со странами, которые входят в Евросоюз. Разрешается вылетать всего лишь в несколько городов, включая Берлин, Мюнхен, Рим и Барселону. С 20 марта на один месяц отменили ограничения на поставки товаров первой необходимости, включая и таможенные.