«Хватала сковородку»: Супруга Антона Макарского рассказала о ссорах с мужем

28.03.2020, 12:09, Разное

Певица Виктория Макарская никогда не хотела разводиться с собственным супругом Антоном Макарским, несмотря на ссоры и скандалы с ним. В такие моменты она хватала в руки сковороду, но не била ею мужа.

Как пояснила исполнительница, часто ей хотелось уехать к матери в Белоруссию, предварительно избив Антона Макарского сковородой, но до этого так ни разу и не дошло. Иногда после скандалов артистка отправлялась к близким, но, так и не доехав к ним, возвращалась. В дороге она созванивалась со спутником жизни, разговаривала с ним и разворачивалась обратно. Антон Макарский уверен, в отношениях самым главным является любовь к своей женщине. К словам «любовь прошла» знаменитость относится скептически, потому как считает, что произносящие их люди просто нее сумели сохранить личные чувства, которые разбились о собственную гордость.

Антон Макарский живет с Викторией Макарской (Морозовой) с 1999 года, с ней он познакомился во время кастинга мюзикла «Метро». Спустя один год пара обвенчалась, а поженилась еще через три года, после чего отправилась во Францию. Супруги воспитывают дочь Марию и сына Ивана. Актер личный брак считает Божественным изъявлением, так как его требования и вкусы при знакомстве не соответствовали его представлениям о жене. Артист приверженец патриархальной семьи. На счету Антона Макарского около четырех десятков ролей в фильмах и сериалах. Также он вел программы «Поющая Компания», «Призрак оперы» и «Святыни России», озвучивал мультфильмы и кинокартины, в частности, «Банды Нью-Йорка», Приключения Аленушки и Ерёмы».