 

В Грузии начали массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

28.03.2020, 12:08, Новости дня

Семь человек оштрафованы в Грузии на сумму в 3 тыс. лари каждый (910 долларов) министерством внутренних дел за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, теперь они принудительно перемещены в карантинные зоны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии 21 марта был введен режим ЧП сроком на месяц, по распоряжению правительства от 27 марта мониторинг за нарушителями ужесточается.

Ранее МВД Грузии оштрафовало на 15 тыс. лари (около 4 тыс. 300 долларов) организацию «Инициатива новых лидеров», от имени которой жена экс-президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс бесплатно раздавала медицинские маски жителям Зугдиди, несмотря на режим ЧП. Таким образом было нарушено положение декрета президента Грузии о введении из-за коронавируса режима ЧП, которым запрещены собрания более чем десяти лиц.

В Грузии подтверждено 85 случаев заболевания коронавирусом, 14 пациентов вылечились.



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