Мнение: Живописный труп – Смерть Марии Магдалины

28.03.2020, 12:05, Разное

Всем привет, сегодня мы поговорим о том, как изображали в искусстве смерть и труп одной из самых знаменитых женщин христианства, святой Марии Магдалины.

Тинторетто. "Кающаяся Мария Магдалина". 1598-1608



Несмотря на то, что пишет про Марию Магдалину товарищ Дэн Браун и прочие фантасты, нормальные католики имеют совершенно четкое представление о том, что она делала после Распятия и Воскресения Христова. Магдалина села на корабль и отплыла из жаркой и не гостеприимной земли израильской на север, на побережье Франции. Примерно в том районе сейчас лучшие курорты Лазурного берега, а тогда там была глушь и провинция римской империи.

Магдалина начала жить там в уютной пещерке, питаться по-вегетариански, молиться, плакать и много позировать западноевропейским художникам без ничего.

Ян Тысевич. Кающаяся Мария Магдалина. 1841. (Череп — это обязательный атрибут Магдалины-отшельницы, а кусок скалы обозначает пещеру).



Как вы понимаете, это же самое удобное одеяние, чтобы монашествовать на диком каменистом побережье, особливо зимою, мда.

В подобном состоянии, отшельничая, Магдалина провела вторую половину своей жизни, около тридцати лет. Но вот прикиньте, еще одна загадочная черта мужской души (большинство же художников ведь мужчины) — никто, никто, рисуя бывшую блудницу-отшельницу не пишет ее морщинистой старушкой. Только такой же офигенной красоткой с пышным телом, какой она была в доевангельский период своей жизни, когда работала в эскорте богатых римлян и израильтян.

Наконец настало время помирать. Заметьте, от естественных причин: в ту эпоху для ранних христиан это было большой редкостью, чисто статистически. Например, из 12 апостолов своей смертью помер лишь один, остальных до смерти замучили римляне.

А теперь, дети, настало время урока искусствоведения. Запомните, если вы видите Магдалину вот в таком виде, то это она не умирает.

Гвидо Каньяччи. Экстаз св. Марии Магдалины, 1663.



Это попросту её "экстаз". Предавалась она такому занятию все тридцать лет отшельничества, если поверить огромному количеству сохранившихся картин. И всегда без лифчика.

Еще есть вот такой вариант картин с изображением Магдалины.

Риккардо Таурини. Вознесение Марии Магдалины. 1630-е



Казалось бы, вот она, смерть. Магдалину возносят на небо ангелочки, кряхтя и судорожно лопоча своими маленькими крылышками, совершенно не предназначенными для подъема таких тяжелых грузов.

Но нет. Тут совсем другая история. Дело в том, что означенные десятилетия поста и молитвы Магдалине требовалось все-таки хоть чем-нибудь, но питаться. Но до ближайших продуктовых было далековато, деревень рядом тоже не было. Даже туристических маршрутов для отмороженных туристов-КСПшников рядом не пролегало. Поэтому средневековые составители жития Магдалины придумали другую телегу, очень интересную, возможно, сплагиатив что-нибудь из тибетских и индусских легенд о великих отшельниках йогах и даосах.

По легенде, отшельница Мария Магдалина дошла до такого состояния, что ее одежда истлела. Но чтобы не смущать ни мимопролетавших ангелов, ни телезрителей живописных картин, у нее отросли совершенно роскошные волосы до пят, которые прикрыли все срамные места. (Какими витаминными комплексами она дополнительно пользовалась, увы, в житиях не уточняется, даже сноской).

Теперь насчет вопроса питания: измождённое старое тело Магдалины, целомудренно прикрытое волосами целиком, каждую ночь ангелы возносили на небеса, где его исцеляли от авитаминоза и голодания, а также питали всякою пищей небесной, ставили, короче всякие капельницы животворящие. Там же она слышала пение небесных хоров телесными ушами, что дополнительно весьма позитивно воздействовало на психическое состояние страдалицы.

Джанпьетро Бираго. Вознесение Марии Магдалины. Ок. 1490



Так что это не сцена вознесения Магдалины после ее смерти (что случилось бы единоразово), а совершенно рядовое, повседневное событие из ее жизни. У нее такое, быть может, около 11 тысяч раз было (если каждый день, и с високосными). Или около полутора тысяч раз, если только по вторникам.

Но вот наконец мы добрались и до сцен с непосредственно кончиною, ура, свежий труп.

А с ними совсем все просто, они не такие прикольные, как два предыдущих типа иконографии. Обычно она просто лежит, умирает, на руках у верных друзей своих, ангелов.

Хосефа де Обидос. Мария Магдалина, утешаемая ангелами, 17 век



Обратите внимание на великолепную физическую форму этой бодрой старушки, в какой она пребывает даже на смертном одре. Не будем пенять художнику за фантазию, наверняка же он с фотографий срисовывал, это чистая правда, так всегда бывает. И ангелы все в натуральную величину.

Абрахам Янсеннс. Смерть Марии Магдалины, ок. 1602



Иногда композиция дополняется новым персонажем. По житию, в те края именно в тот момент, когда Марии Магдалине пришло время помирать, забрел священник. Он и дал ей последнее причастие.

Поскольку средневековые люди явно были весьма зациклены на одной теме, отдельно отмечается, что нагота Магдалины его не смутила из-за тех самых длиннющих волос. Геронтофилы проклятые.

Хасинто Херонимо де Эспиноса. Последнее причастие Марии Магдалины (фрагмент). 1665.



На картине ниже — уже совсем финальная стадия. Магдалина, покрытая своими волнистыми волосами, аки модной дубленкой из мексиканского тушкана, уже лежит на смертном одре (покрытом золотой парчой, откуда она там, в дикой французской пещере). Священник, причастивший ее — в епископском митре, с поднятыми руками. Кто остальные понабежавшие — не знаю.

Самое интересное — это два ангелочка в красном и черном в центре. Они держат в руках будто бы фигурку младенца, замотанную в пеленки. На самом деле это — изображение души Марии Магдалины. Вот теперь ее берут на небо, но на этот раз уже по настоящему, однако не телесно, а лишь духовно.

Хайме Уге. Смерть Марии Магдалины. 1465-1480



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Список предыдущих выпусков цикла:

Смерть топлесс: Путеводитель по сюжетам картин