 

Les Echos – четверых российских экс-легкоатлетов обвинили в допинге

28.03.2020, 12:01, Новости дня

Независимая организация по борьбе с коррупцией в лёгкой атлетике AIU заподозрила четверых бывших российских спортсменов в применении допинга, пишет Les Echos. Издание поясняет, что это дело ещё предстоит изучить Спортивному арбитражному суду. Речь идёт о Наталье Антюх, Андрее Сильнове, Оксане Кондратьевой и Елене Соболевой.


Reuters

Ещё четверых бывших российских атлетов обвинили в употреблении допинга на основании доказательств из доклада Макларена, пишет Les Echos.  

Речь идёт о прыгуне в высоту, победителе Олимпиады-2008 Андрее Сильнове, об олимпийской чемпионке 2012 года в беге на 400 м с барьерами Наталье Антюх, об уже дисквалифицированной вице-чемпионке мира 2007 года в беге на 1500 м Елене Соболевой и о метательнице молота Оксане Кондратьевой. Наталья Антюх также уже была лишена трёх своих медалей чемпионатов мира — бронзы в 2009 и 2011 годах, золота в 2013 году — и серебряной олимпийской медали 2012 года.

Обвиняет их независимая организация по борьбе с коррупцией в лёгкой атлетике AIU. Однако прежде всего их дело должно быть рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS). При этом доклад Ричарда Макларена о системе допинга и сокрытии больше 500 положительных проб на допинг в РФ вышел ещё в 2016 году, пишет Les Echos.



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