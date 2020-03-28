Названы лучшие гибридные автомобили 2020 года

28.03.2020, 11:53, Разное

Оснащенные моторами на ископаемом горючем автомобили все чаще вытесняются электрокарами. Как промежуточный вариант компании предлагают потребителям привычные модификации, которые обладают гибридными двигателями.

Последнее поколение машины Toyota Corolla появилось в ушедшем году в виде сменщика Auris. В основе автомобиля находится новейшая платформа азиатской фирмы. Гибридный агрегат отзывается чутко на нажатие педали, обеспечивая нужную динамику перемещения.

Транспорт Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid отличается незначительным уровнем вредных выбросов, но у покупателей имеются претензии к управляемости. Машина на полном заряде своих аккумуляторов, применяя только один электродвигатель, Ioniq преодолевает чуть больше пяти десятков километров.

У восьмой генерации Volkswagen Golf тоже имеется гибридный агрегат. Пару ДВС с емкостью 1,0 или 1,5 литра составляет батарея на 48 вольт. Разгонная динамика немецкого автомобиля вызывает положительные отклики фанатов продукции бренда из Германии.

В текущем году в салоны поступил родоначальник гибридов Toyota Prius в своем четвертом поколении. Японский седан, кроме новой базы, обладает модернизированным мотором на 1,8 литра. Всего за одну ночь автомобиль набирает полный заряд аккумулятора от станции.

Обновленный Mini Countryman Cooper S E All4 тоже оснащен «гибридом». Благодаря электромотору машина проезжает на полном заряде больше 40 км и оказывает помощь бензиновому двигателю набирать 100 км/ч за первые семь секунд.