В Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок

28.03.2020, 11:52, Новости дня

В селе Ледыхов Тернопольской области коронавирусной инфекцией заразился полуторагодовалый ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.

“У полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи по согласованию с родителями отправили на лечение в Тернополь. Сегодня у ребенка официально подтвердили коронавирус. Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не придерживался карантинных требований об изоляции”, – написал Стефанский.

Шановні жителі Кременеччини. На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної… Posted by Володимир Стефанський on Reede, 27. märts 2020

По состоянию на сегодняшний день в Тернопольской области зафиксировано 43 случая заболевания COVID-19, один человек умер.

По данным на 10.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние 24 часа выявлено 93 новых случая. Зафиксировано восемь летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.