Странная советская байка об обломках инопланетного корабля, которые летают на орбите Земли

28.03.2020, 11:51, Разное

Многие люди не знают, что очень высоко над нашими головами летает огромная мусорная свалка.

На орбите нашей планеты за десятки лет "космической эры" накопились миллионы обломков от отработанных ступеней ракет, сломанных спутников и деталей старых спутников.

Мы не видим все это с земли, но этот мусор создает угрозу для космических кораблей и новых спутников. И там возможно скрывается что-то еще, а именно обломки разбившегося инопланетного корабля (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В 1979 году советский астрофизик Сергей Петрович Божич сделал сенсационное заявление о том, что он обнаружил доказательства того, что на орбите Земли летают обломки инопланетного судна, когда-то потерпевшего тут крушение.

В начале 1990-х Божич выпустил несколько книг об НЛО, поэтому можно сказать, что он был убежденным уфологом и поэтому несколько пристрастным. Мог ли он принять обычные обломки от отработанных ступеней за обломки корабля пришельцев? Вполне. И тем ни менее что-то в его словах заставляет верить ему.

НЛО в космосе. Тематическое изображение

Божич рассказывал, что он занимался вычислением траектории движения этих обломков и выяснил, что корабль взорвался 18 декабря 1955 года. Также он был уверен, что корабль лишь частично распался на части и что кабина, где находился экипаж, осталась практически неповрежденной. Тем ни менее инопланетяне погибли и сейчас эта кабина представляет собой по сути летающую гробницу.

Этот рассказ Божича приняли с большим скептицизмом, однако были и те, кто ему поверил. Среди них знаменитый советский писатель-фантаст Александр Казанцев, который взял на себя смелость даже рассчитать приблизительный размер этого корабля. По его словам на нем было несколько этажей (уровней), скорее всего около пяти.

Если корабль взорвался на орбите в 1955 году, то его обломки не могли быть космическим мусором, ведь первый советский спутник (и спутник вообще) был запущен лишь в 1957 году. Также Божич и приверженцы его теории отрицали. что это мог быть метеорит. По их словам обломки вращаются по стабильной траектории.

Среди тех, кто встал на сторону версии Божича был и известный московский уфолог Владимир Ажажа:

"Метеоры не имеют орбиты, они падают бесцельно и мчатся хаотически через пространство. Они также не взрываются спонтанно. Все доказательства, которые мы собрали за последние десятилетия, указывают лишь на один объект – пострадавший космический корабль. Он содержит в себе секреты, о которых мы даже и не мечтаем. Должна быть запущены спасательная миссия и судно, или то, что от него осталось, должно быть исследовано тут, на Земле. Выгода этого для человечества имеет огромную важность".

Во времена Перестройки, когда эта теория просочилась на запад, американцы тоже проявили к ней интерес. Некоторое время даже существовало какое-то сотрудничество, которое обсуждало план "спасения" этого корабля с орбиты.

Типичный спутник на орбите Земли

А у британцев это, наоборот, вызвало большой скептицизм. Считалось, что СССР очень многое замалчивает и скрывает информацию. Один из британских ученых заявил:

"Есть около 4 тысяч единиц обломков на орбите Земли (в те годы было именно так). Каждый из них имеет свой номер по каталогу, чтобы идентифицировать его. Мы хотели бы узнать каталожный номер этих "обломков инопланетного корабля". Как и американцы, нам также было бы интересно посмотреть на это, когда русские сделают информацию общедоступной".

В связи с этой историей можно вспомнить еще одну странность, связанную с необычными объектами на орбите нашей планеты. В 1969 году в журнале "Icarus" была опубликована статья Джона Багби, в которой утверждалось, что он обнаружил 10 "лун" – необычных объектов, кружащихся на орбите Земли.

Багби также указывал дату, когда именно эти объекты возникли на орбите, согласно их траектории. И эта дата… 18 декабря 1955 года. Подробнее о "Лунах Багби" можно прочитать здесь.

Когда Божич выпустил свое заявление и когда о нем узнали за рубежом, было очень много статей о том, что Багби и Божич нашли одни и те же объекты и что вероятно это и в самом деле взорвавшийся корабль инопланетян.

Также было много статей о том, что все это вероятно какая-то мистификация, которых во времена Холодной войны было немало, что СССР доверять нельзя и что они явно что-то скрывают. И прочее в подобном духе.

Причем все это писалось в основном в низкопробных бульварных газетах, что в конце концов полностью похоронило эту историю и заклеймило ее подделкой.