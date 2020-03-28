Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики

28.03.2020, 11:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал закон о беспрецедентных мерах по спасению американской экономики от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что Палата представителей одобрила этот пакет на сумму $2,2 триллиона.

Закон позволит в течение трех недель направить прямые выплаты всем американским налогоплательщикам. $500 млрд пойдут на помощь компаниям, пострадавшим от кризиса. $290 млрд будут направлены на выплату американским семьям разового пособия в размере до $3 тыс. на семью из четырех человек.

Кроме того, малый бизнес получит $350 млрд в виде кредитов. $100 млрд получат лечебные учреждения и система здравоохранения США в целом.