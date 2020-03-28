 

Пятый человек скончался в России от коронавируса: что о нем известно

28.03.2020, 11:50, Новости дня

Смертельный случай зафиксирован в Оренбурге.

В России произошел пятый случай смерти от коронавирусной инфекции. В Оренбурге скончался заболевший житель Бузулука. Это первый случай гибели от COVID-19 за пределами Москвы.

Случившееся подтвердили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Известно, что мужчине было 57 лет, он заболел, вернувшись из поездки по Европе. У пациента были сопутствующие хронические заболевания. После возвращения из-за рубежа житель не самоизолировался, сообщает Mash. К врачам он обратился уже когда проявились симптомы заболевания: температура, кашель. Накануне стало известно, что у него развилась пневмония.

Мужчина ушел из жизни в инфекционной больнице Оренбурга.

Напомним, что в России уже насчитывается более 1000 заболевших. Всего от инфекции скончались пять человек.

Накануне, 27 марта, в Москве заработал новый, крупнейший в стране коронавирусный стационар.



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