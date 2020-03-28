За сутки в РФ зарегистрированы 228 новых случаев коронавируса

28.03.2020, 11:18, Новости дня

В РФ за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Штаб сообщил, что «за последние сутки в РФ подтверждено 228 случаев случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах», передает РИА «Новости».

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заболевания в 62 регионах.