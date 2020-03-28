Мнения: Власть в мире перешла к врачам

28.03.2020, 11:48, Новости дня

С точки зрения политолога, самое, пожалуй, интересное сейчас в пандемии коронавируса – это происходящая повсеместно смена власти. В европейских странах этот процесс уже завершился. Если вы думаете, что там все еще управляют политики, то сильно ошибаетесь. К власти в Европе пришли врачи.

С точки зрения политолога, самое, пожалуй, интересное сейчас в пандемии коронавируса – это происходящая повсеместно смена власти. В европейских странах этот процесс уже завершился. Если вы думаете, что там все еще управляют политики, то сильно ошибаетесь. К власти в Европе пришли врачи.

Как жить немцам, например, определяет уже не Ангела Меркель со своими министрами, а директор Института Роберта Коха Лотар Вилер и вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники «Шарите». Поэтому в Германии теперь все закрыто, нельзя собираться больше двух, а в Баварии введен комендантский час. Канцлер же на днях послушно перешла в режим самоизоляции после того, как заподозрили, что она может быть инфицирована.

В условиях пандемии такая смена власти, конечно, необходима и может быть даже неизбежна. Если бы не врачи, то те же политики до сих пор встречались бы на различных саммитах и советах пока все по очереди не отправились бы по больницам и карантинам. Как те натовские генералы, перезаражавшие друг друга на конференции в Висбадене в начале марта.

Все эти карантинные меры в европейских странах вводят не какие-то абстрактные глобалисты, а вполне конкретные врачи, действующие исходя из наиболее негативных сценариев. Благо, таких сценариев за прошедшие годы было заготовлено в достатке. Тот же Институт Коха еще в 2012 году подготовил для правительства подробный и весьма пугающий прогноз глобальной пандемии гипотетического коронавируса «Modi-SARS». Сейчас этот прогноз начинает сбываться, хотя и не совсем точно.

Но для врачей главное – любой ценой сдержать распространение инфекции, и лучше лишний раз перестраховаться, поскольку второй попытки не будет. А если вирус, который все еще до конца не исследован, в итоге окажется не таким страшным, как казался, так и хорошо – больше жизней сохранится. Побочные политические, экономические и социальные эффекты медиков почти не интересуют – не их это дело, пусть политики разбираются.

За политиками все еще остается последнее слово, но кто из них готов взять на себя ответственность, принимая решения в жизненно важном вопросе, в котором они ровным счетом ничего не понимают? И политики делают то, что говорят врачи, пытаясь, если считают это возможным, смягчить режим и последствия всеобщего карантина. Поэтому в Германии пока еще разрешено выходить на улицу, хотя власти гражданам очень настоятельно этого не рекомендуют.

Но не все врачи одинаковы. Они придерживаются разных взглядов и медицинских теорий, и вот, к примеру, шведский госэпидемиолог Андерс Тегнелл не уверен, «что у нас есть полная и ясная картина того, какие меры (борьбы с вирусом) наиболее эффективны». Тенгелл – сторонник концепции коллективного иммунитета и считает, что вирус не стоит сильно сдерживать. Его за это критикуют, особенно в соседних странах, но тем не менее пока Швеция выглядит почти как горящая всеми огнями Швейцария посреди затемненной Европы периода Второй мировой. Жителей здесь не запирают в домах, работают магазины, начальные школы и даже горнолыжные курорты, где устраивают вечерники на 499 участников – собираться от пятисот человек шведские власти все же запретили.

Медицинские теории сейчас стремительно обрастают адептами из числа неспециалистов и уже превращаются в некие подобия идеологий. Европейские политики в спорах о том, как правильно бороться с пандемией, стали подкреплять свое мнение аргументом про научную обоснованность, а оппонентов критиковать за антинаучный подход. И уже вполне закономерно начались «идеологические» войны – на днях такой блицкриг проиграла Британия. Сторонник теории коллективного иммунитета Борис Джонсон сдался под давлением, в том числе и со стороны соседней Франции, и все-таки ввел в стране жесткие карантинные меры.

Евросоюз сейчас превратился в подобие одной большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в этой больнице пустует. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предлагал в начале марта создать подобие Института Коха на уровне ЕС, но было уже поздно – через несколько дней всем, включая самих немцев, стало уже не до этого.

Отсутствие «главврача» во многом объясняет и то, что ЕС проявил полную беспомощность перед лицом пандемии. Сейчас в каждом «отделении» этой больницы лечат так, как могут и считают нужным, экономя при этом ресурсы в ожидании пика заболеваемости.

На местах помогать друг другу готовы, «но в рамках возможностей», как заявило на днях министерство здравоохранения земли Баден-Вюртемберг, согласившись принять на интенсивную терапию больных из Франции при условии, что они не перегрузят местные клиники. Ведь вполне вероятно, что эти койки скоро понадобятся самим немцам.

Вирусологи в Германии сейчас почти единодушно заявляют, что матчи бундеслиги в этом сезоне если и состоятся, то без присутствия зрителей на трибунах. Болеть немцам придется дома – в прямом и переносном смысле этого слова.

И ждать, когда врачи решат, что все – опасность миновала, и можно выходить.

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