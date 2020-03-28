Группа ученых развеяла один из главных мифов об аспирине

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28.03.2020, 11:30, Разное

Прием аспирина один раз в день не может уменьшить риски появления заболевания Альцгеймера, когнитивных нарушений или проблем с памятью. К такому выводу пришла международная группа специалистов.
На сегодняшний день одним из основных мифов, который касается аспирина, связан с тем, что этот лекарственный препарат будто бы способен замедлить формирование существенных умственных нарушений, к примеру, недуг Альцгеймера, но значимых доказательств этому нет на данный момент. Аспирин разжижает кровь и обладает противовоспалительными свойствами. На протяжении многих лет медики назначали пациентам небольшие объемы лекарства для снижения риска возникновения инсульта и сердечных заболеваний.

На планете почти 50 миллионов человек страдают слабоумием, и данный показатель продолжит увеличиваться. В связи с этим эксперты хотят изобрести бюджетный препарат для предотвращения малопривлекательной ситуации. Недавний эксперимент ученых продемонстрировал, что прием каждый день аспирина не может дать пользы при замедлении когнитивных способностей и предотвратить деменцию. В ходе опыта, в котором группа ученых задействовала больше 19 тысяч человек, респонденты проходили тесты на память и мышление. Ежедневно одна часть добровольцев получала 100 миллиграммов аспирина, другая плацебо. В процессе исследования у 575 лиц развилось слабоумие, а исследователи не выявили разницы между двумя категориями участников в плане риска развития опасных недугов.



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