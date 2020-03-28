В Подмосковье из больницы выписаны еще два вылечившихся от коронавируса

28.03.2020, 11:30, Разное

В Подмосковье после успешного лечения от коронавирусной инфекции выписались еще два пациента. У них наблюдалась легкая форма болезни.

Согласно результатам итоговых тестов, проведенных излечившимся от уханьского вируса пациентам, следы инфекции у них отсутствуют полностью.

В Подмосковье уже насчитывается десяток случаев выздоровления людей, которые были заражены коронавирусом. На сегодняшний день в МО известно о 49 инфицированных, передает телеграмм-канал «360».