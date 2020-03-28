 

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% к концу 2020 года

28.03.2020, 11:20, Новости дня

Компания LMC Automotive озвучила свой прогноз, что к концу нынешнего года мировой авторынок снизится на четверть.

В том случае, если такой сценарий осуществится, то данное падение уровня продаж окажется самым серьезные за последние десять лет. Напомним, по причине эпидемии коронавируса приходится констатировать, что многочисленные производственные площадки закрываются, тогда как и потенциальных покупателей становится существенно меньше. В настоящее время фиксируется стабильное снижение продаж в США, Китае и Европе.

Последний раз в 2008 году из-за мирового экономического кризиса продажи снизились на 9%, однако теперь эта цифра может увеличиться практически в три раза. Однако некоторые специалисты делятся и более позитивными сценариями будущих событий.



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