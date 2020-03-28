Объявлен старт продаж дешевого кроссовера Yema T60

28.03.2020, 11:20, Новости дня

Китайская марка Yema анонсировала старт продаж новой модели кроссовера Yema T60.

Отличить новое поколение автомобиля от предшественника не составляет никакого труда, так как дизайн стал более современным и актуальным. Кроме того, новый недорогой кроссовер T60 может похвастаться автоматической трансмиссией. За счет модернизации теперь прямыми конкурентами на рынке стали Hyundai Creta и Kia Seltos.

Новая модель кроссовера получила стильную решетку радиатора, модернизированные бампера и видоизмененную светодиодную оптику. Кроме того, под капотом недорогого паркетника установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 112 л.с. В продажу поступит и улучшенная модель с мотором на 150 л.с. мощности.