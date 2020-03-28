 

В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

28.03.2020, 11:18, Новости дня

В Минусинском районе Красноярского края в субботу загорелась сухая растительность. Как сообщили ТАСС в МЧС, огонь охватил  700 тысяч квадратных метров (70 га).

На борьбу с пожаром повышенной сложности брошены 56 человек и 22 единицы техники. Предварительно, сухостой загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Пострадавших при пожаре нет.



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