В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя
28.03.2020, 11:18, Новости дня
В Минусинском районе Красноярского края в субботу загорелась сухая растительность. Как сообщили ТАСС в МЧС, огонь охватил 700 тысяч квадратных метров (70 га).
На борьбу с пожаром повышенной сложности брошены 56 человек и 22 единицы техники. Предварительно, сухостой загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Пострадавших при пожаре нет.
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