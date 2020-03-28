 

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

28.03.2020, 11:18, Новости дня

В столицу РФ прибыл поезд №906/905 из Киева. Специальный состав курсирует между Москвой и Киевом, перевозя на родину граждан РФ и Украины. Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Состав идет без остановок, а пассажиры помимо пограничного и таможенного досмотра проходят медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

В Киев поезд оправится в субботу 19:35, а придет в воскресенье в 07:32.

Украина закрыла свою госграницу с полуночи 28 марта. Власти страны таким образом пытаются помешать распространению коронавируса COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Увлажняющие средства не предупреждают развитие экземы у детей

08.02 / В Таиланде военный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли не менее 12 человек

20.03 / Boeing собрался сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры

11.03 / Путин объяснил суть санкций США по «Северному потоку – 2»

13.03 / Английская премьер-лига рискует досрочно завершить сезон

14.03 / “Продержитесь там”. Комаровский призвал украинцев не возвращаться из-за границы в связи с коронавирусом

02.02 / Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

04.02 / Times – Туск предположил, что ЕС будет рад принять независимую Шотландию

24.02 / Два парома столкнулись у берегов Канарских островов из-за сильного ветра. Видео

05.02 / Появились данные о проблемах с продажей топлива на АЗС в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска