Эксперт объяснил, допустимы ли прививки в период эпидемии коронавируса

28.03.2020, 11:17, Разное

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по поводу прививок в условиях эпидемии коронавируса. Вакцинацию ребенку можно проводить, но при этом соблюдая определенные нормы.

Перед процедурой необходимо обязательно измерить температуру. В случае, если ребенок пребывал за рубежом, ему следует сделать тест на наличие в организме коронавируса, отметил академик Виктор Малеев, являющийся советником директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре.

Эксперт уточнил, если ребенок все время находился в РФ и проживает в регионе, где нет случаев заражения коронавирусом, прививка не противопоказана, и ее нужно делать.