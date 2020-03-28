 

В РФ зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса

28.03.2020, 11:16, Новости дня

Новая тест-система для выявления коронавируса, позволяющая получить результат за 90 минут, получила регистрационное удостоверение в Новосибирске.

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», – говорится в сообщении в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказала о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса. При это м она особо отметила: «Мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала (тех), которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Independent – тревога из-за изменений климата доводит детей до бессонницы

19.03 / Мишустин: Россия справится с угрозой коронавируса, у нее большой опыт, повода для паники из-за коронавируса

12.02 / Nissan подал иск на 91 миллион долларов против Карлоса Гона

18.03 / Реакция на отзыв аккредитаций у американских журналистов в Китае

06.02 / В Кургане открыли региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина

20.02 / “Амур” прервал победную серию в КХЛ, уступив дома рижскому “Динамо”

21.02 / В “Чесно” назвали первого нардепа, который занимался кнопкодавством после криминализации неперсонального голосования

20.02 / Госпиталь “последней надежды”: изучена средневековая братская могила жертв Чёрной смерти

14.02 / Уволен подозреваемый в авторстве сообщений об убийстве пациентов медик

19.03 / Ленин самоизолировался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска