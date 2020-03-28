Назван период жизнеспособности коронавируса

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28.03.2020, 11:16, Новости дня

Коронавирус при определенной влажности и невысокой температуре может сохраняться до трех дней и более, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трех суток и более», передает ТАСС.

При этом «у некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания», и «именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания».

Напомним, в субботу, 28 марта, в России вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса.

Закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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