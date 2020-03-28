Ученые из США создали 3D-модель пораженных коронавирусом легких

28.03.2020, 11:09, Разное

Учёные из США создали реалистичную 3D-модель поражённых коронавирусом лёгких. Таким образом медики хотят привлечь ещё больше внимания здоровых граждан к пандемии.

В качестве прототипа были использованы лёгкие одного из заразившихся COVID-19 пациентов, возраст которого составлял 59 лет. Отмечается, что у него отсутствовали хронические заболевания и жалобы на состояние здоровья. Именно это позволило получить наиболее полную картину того, как именно вирус разрушает мягкие ткани. На видеозаписи демонстрируются лёгкие человека, а жёлтыми областями выделены очаги воспаления. Таким образом лёгкие здорового человека приобретают существенные повреждения, пишет интернет-издание «Слово и Дело».

Исследователи публикацией ролика хотели также привлечь внимание общественности к мерам профилактики, так как предотвратить заражение намного проще, чем лечить последствия. Важно, имея такую возможность, не выходить из дома и отказаться от посещения любых мест массового скопления людей. Также необходимо тщательно мыть руки и применять антисептик при использовании смартфона.