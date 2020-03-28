 

Эмин Агаларов сможет «поставить на место» детей, если они «обнаглеют»

28.03.2020, 11:09, Разное

Певец Эмин Агаларов пояснил о своих строгих методах воспитания детей. Он отметил важность не баловать подрастающее поколение и необходимость быть строгим.
Азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов воспитывает двух сыновей и двух дочерей и старается сделать это максимально правильно, с его точки зрения. Он объяснил, что под этими словами подразумевает постоянный диалог и разъяснение о правильности и неправильности тех или иных поступков. Регина Тодоренко, которая и провела откровенную беседу с певцом, спросила, как же воспитывает детей его первая супруга Лейла Алиева. Агаларов отметил, им удалось сохранить хорошие отношения, но вот по части воспитания они разняться. В частности, экс-возлюбленная Эмина балует детей и с радостью удовлетворяет любые их прихоти. Именно поэтому исполнителю время от времени приходится тяжело.

В конце интервью артист отметил, что старается быть справедливым, но строгим родителем. Если же его дети начнут расти обычными потребителями и обнаглеют, то он сможет «поставить их на место». Эмин Агаларов считает, мужчины не должны подрастать неспособными к принятию решений, а стремиться становиться успешными самостоятельно.



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