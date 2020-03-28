Елизавета II отменила празднование своего дня рождения

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28.03.2020, 11:05, Разное

Свой день рождения королева Елизавета II традиционно отмечает дважды. 21 апреля – тот день, когда Ее Величество появилась на свет, – она проводит в кругу родных и близких. Но есть еще и так называемый официальный день рождения, когда королеву чествуют по всей стране. Эта дата не фиксированная и обычно выпадает на первую, вторую или третью субботу июня. В этом году празднование и традиционный парад Trooping the Colour в честь Ее Величества должны были состояться 13 июня. Однако вчера стало известно, что празднование отменено. Виной тому стала пандемия коронавируса, которая коснулась не только сотен семей Великобритании, но и королевы лично – среди заболевших ее сын, принц Чарльз.

В соответствии с рекомендациями правительства было решено, что парад в честь дня рождения королевы, также известный как Trooping the Colour, не будет проходить в своей традиционной форме. В настоящее время рассматривается ряд других вариантов с соответствующими руководящими указаниями, – говорится в заявлении Кенсингтонского  дворца.

Красочное шествие Trooping the Colour – одно из самых ярких событий Великобритании. За парадом, в котором принимают участие 1400 марширующих солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов, королева Елизавета II обычно наблюдает с балкона Букингемского дворца. Компанию ей в этом составляют и остальные члены королевской семьи, среди которых присутствуют дети, внуки и правнуки Ее Величества. В этом году к ним мог присоединиться и годовалый сын Меган Маркл и принца Гарри. По заверению инсайдеров, герцог и герцогиня Сассекские приняли приглашение королевы провести каникулы в Балморале. Однако планы эти, похоже, могут не осуществиться. 

Вчера стало известно, что Меган и Гарри вместе с сыном Арчи решили покинуть относительно безопасную Канаду. Из Ванкувера они отправились в Лос-Анджелес, где с начала года присматривали себе жилье. С прошлой недели граница между странами была временно закрыта. Впрочем, эта мера затронула исключительно наземный транспорт. Так что в Калифорнию супруги прилетели на частном самолете (история, кажется, их ничему не учит).

Как сообщают инсайдеры, переезд в Лос-Анджелес был обусловлен спецификой этого города: там сосредоточены главные продюсерские и кинокомпании мира, а значит, у Меган будет больше возможностей для профессионального роста. Напомним, с 1 апреля Меган и Гарри официально перестают быть представителями британской короны и начинают вести самостоятельную жизнь. К тому же у герцогини в Калифорнии много друзей, а по соседству от них с Гарри будет жить ее мама Дория, которая поможет с воспитанием сына.

 



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