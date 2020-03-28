 

С начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось около 110 тыс. граждан страны

28.03.2020, 10:55, Новости дня

С начала вспышки пандемии коронавируса в мире в Украину при помощи дипломатов уже вернулось 109 448 граждан страны. Об этом вечером 27 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook “Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України”.

За границей от COVID-19 умерло четверо украинцев. 161 человек находится на карантине в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Бразилии, Вьетнаме, Катаре, Китае, Молдове, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Румынии, РФ, США, ФРГ, Черногории и Швейцарии.

27 украинцев проходят лечение в Австрии (три), Доминиканской Республике (четыре), Италии (пять), Испании (один), Нигерии (один), Нидерландах (один), ОАЭ (два), Польше (два), на Сейшельских островах (один), в США (один), Германии (четыре), Швейцарии (один).

Выздоровело от COVID-19 восемь граждан Украины – в Японии, Италии, Польше и Германии.

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— Коронавірус у світі – оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 27, 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

23 марта Министерство иностранных дел Украины призвало граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекращает регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендует соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Умерло семь человек с COVID-19.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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