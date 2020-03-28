В Черниговской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

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28.03.2020, 10:55, Новости дня

В Черниговской области зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook вечером 27 марта сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

“Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определен первый круг контактных лиц, все они переведены в самоизоляцию, находятся под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции”, – написал Прокопенко.

Ни пол, ни возраст пациента чиновник не назвал.

Друзі, на жаль, мені тільки що повідомили, що ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області….

Posted by Андрій Прокопенко on Reede, 27. märts 2020

27 марта Черниговская область оставалась одной из трех в Украине, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Умерло семь человек с COVID-19.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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