В Черниговской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
28.03.2020, 10:55, Новости дня
В Черниговской области зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook вечером 27 марта сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.
“Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определен первый круг контактных лиц, все они переведены в самоизоляцию, находятся под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции”, – написал Прокопенко.
Ни пол, ни возраст пациента чиновник не назвал.
Друзі, на жаль, мені тільки що повідомили, що ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області….
Posted by Андрій Прокопенко on Reede, 27. märts 2020
27 марта Черниговская область оставалась одной из трех в Украине, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Умерло семь человек с COVID-19.
По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились.
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