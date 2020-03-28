Врачи из УДП дали рекомендации населению в период коронавируса

28.03.2020, 10:53, Разное

Российские медики поделились советами, как правильно вести себя в период коронавируса и защититься от опасной пневмонии. Соответствующие записи обнародовали в интернете представители Управления делами президента России.

По словам врачей, инфекция способна передаваться воздушно-капельным путем или контактно-бытовым. Чтобы уберечься, необходимо не трогать лицо, в закрытых помещениях носить маски, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, а также применять аптечные солевые растворы для промывания носа. В числе подхвативших коронавирус встречаются иногда больные диабетом, как отметили сотрудники Управления. Такие пострадавшие обязаны придерживаться общих мер профилактики и режима карантина, запастись при этом инсулином. Врачи порекомендовали пациентам употреблять больше воды, соблюдать диету и проверять уровень сахара в крови четыре раза в день. Страдающим от сердечно-сосудистых недугов при пандемии не следует нарушать прием назначенных лекарств, потому как это усугубит общее состояние. Такие препараты не связаны с коронавирусом.

Сотрудники ВОЗ отметили прежде, что качественного средства для лечения коронавируса нет в настоящее время на планете, поэтому населению нужно защищать себя самостоятельно. Организация советует протирать руки гелями и антисептическими салфетками, постоянно дезинфицировать поверхности, а в случае ухудшения состояния оставаться дома и вызвать медиков. Помимо того, в ВОЗ заявили, что в особенной зоне риска находятся лица старше 60 лет, имеющие проблемы со здоровьем. На территории РФ специалисты подтвердили больше одной тысячи случаев заболевания коронавирусом.