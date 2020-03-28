“Львы и тигры на улицах”: Захарова высмеяла фейк о борьбе с COVID-19 в России

28.03.2020, 10:53, Разное

Информация о львах и тиграх, выпущенных на улицы РФ для соблюдения карантина, была названа неправдивой официальным представителем МИД РФ. Мария Захарова расценила её как шутку.

Она прозвучала на брифинге и была озвучена журналистом из Пакистана. Пытаясь убедиться в её достоверности, представитель СМИ рассказал, что социальные сети сообщают о свирепых хищниках президента РФ Владимира Путина, которые будут выпущены на улицы городов для патрулирования в целях борьбы с коронавирусом. Причем пишут они о львах и тиграх. Захарова восприняла историю в качестве шутки и назвала её «смешной». Остроумным ответом, что для страны характерны другие животные, а именно, медведи из-за своей эффективности, дипломат исключила дальнейшее обсуждение фейка.

Абсолютно серьёзным был её комментарий к статье, которая появилась в итальянском издании la Stampa. Автор информации утверждал, что 80% поставок РФ в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, оказались бесполезны. Мария Захарова назвала данную публикацию образцом информационной агрессии и анонимной пропаганды. Газета ссылалась на неподтвержденные источники, сообщают РИА Новости.