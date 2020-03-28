 

Коронавирус: последние новости сегодня, 28 марта 2020 года

28.03.2020, 10:36, Разное

Коронавирус в мире  

По последним данным, на планете зафиксировано 596 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились 133 тысячи пациентов, но 27 тысяч человек не смогли справиться с инфекцией.   

На днях Соединенные Штаты вышли на первое место по числу зараженных коронавирусом. На 28 марта их количество достигло 102 тысяч. По данным Университета Джона Хопкинса, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1,6 тысячи человек, из них 350 – в Нью-Йорке. 

Также в пятерке лидеров по числу заболевших коронавирусом:

  • Италия – 86,5 тысячи человек;
  • Китай – 82 тысячи;
  • Испания – 66 тысяч;
  • Германия – 51 тысяча 

Коронавирус в России  

По последним данным, число заболевших коронавирусом достигло 1036 человек. В субботу, 28 марта, пришла новость, что от осложнений, вызванных COVID-19, скончался житель Оренбургской области. У мужчины развилась пневмония, врачи не смогли ему помочь. Таким образом, в настоящий момент коронавирус в нашей стране унес жизни четырех человек.   

Оставайтесь дома  

С 28 марта в столице и регионах вводятся ограничительные меры из-за коронавируса. Закрываются кафе, рестораны и другие заведения общепита, а также торговые центры, службы быта. Работают только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки. Жителям Москвы также будут доступны зоомагазины и салоны сотовой связи.   

Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за COVID-19. Людям рекомендовали остаться дома, особенно это касается пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями.   

Отложите путешествия  

Роспотребнадзор рекомендовал отложить путешествия по России из-за коронавируса COVID-19. В свою очередь в Ростуризме надеются, что туроператоры пойдут гражданам навстречу и помогут перенести запланированный отдых.   

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам закрыть места массового отдыха на курортах и заведения общепита. Для предотвращения распространения коронавируса гражданам рекомендовали отложить поездки, пансионаты, дома отдыха, санатории и детские лагеря временно прекращают прием отдыхающих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Мар 2020 в 7:59 PDT

 

Коронавирус: статистика сегодня

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