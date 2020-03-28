 

На Софи Лорен обрушился потолок ее дома в Женеве

28.03.2020, 10:30, Разное

В Женеве на популярную актрису Софи Лорен рухнул потолок собственного дома. Там знаменитость уединилась, чтобы уберечься от распространяющегося по всему миру коронавируса.
В настоящее время пожилой артистке ничего не угрожает, она получила всего лишь незначительные повреждения. Софи Лорен чувствует себя хорошо, но в момент обрушения потолка она пришла в сильный испуг. По словам российского художника Никаса Сафронова, у 85-летней актрисы находился в гостях ее сын, прилетевший к звездной матери в Швейцарию, он и оказался свидетелем данного происшествия.

Сам живописец был вынужден перенести празднование собственного дня рождения в апреле. В числе приглашенных гостей значился известный актер Антонио Бандерас, но он не сможет присутствовать на мероприятие в связи с запретом покидать страну. Надеялся Никас Сафронов на посещение голливудского артиста Николаса Кейджа, но допускает и его отсутствие из-за нашествия пандемии. Опасная инфекция сказалась и на возможности встретиться художнику с Орнеллой Мути, которую тоже не выпустили из Италии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии

03.03 / Эксперты рассказали, как выбрать лучший кнопочный телефон в подарок матери или бабушке

05.02 / Мнение: Крым и русский Авось

03.02 / Охотник за приведениями в США услышал крик о помощи на кладбище и вызвал спасателей

14.02 / В первые дни продаж полностью раскуплена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip

23.02 / Эксперты назвали самые продаваемые авто с пробегом

19.03 / Мнение: Гендерная разница при расчете шагов

25.02 / Наука: Магнитное поле улучшает память

05.03 / Мнение: Живой мост в Индии, рост в странах Большой 20-ки и причина успеха Китая

06.02 / Скандалы: Из Пола Уилана не получилось Штирлица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска