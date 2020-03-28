На Софи Лорен обрушился потолок ее дома в Женеве

28.03.2020, 10:30, Разное

В Женеве на популярную актрису Софи Лорен рухнул потолок собственного дома. Там знаменитость уединилась, чтобы уберечься от распространяющегося по всему миру коронавируса.

В настоящее время пожилой артистке ничего не угрожает, она получила всего лишь незначительные повреждения. Софи Лорен чувствует себя хорошо, но в момент обрушения потолка она пришла в сильный испуг. По словам российского художника Никаса Сафронова, у 85-летней актрисы находился в гостях ее сын, прилетевший к звездной матери в Швейцарию, он и оказался свидетелем данного происшествия.

Сам живописец был вынужден перенести празднование собственного дня рождения в апреле. В числе приглашенных гостей значился известный актер Антонио Бандерас, но он не сможет присутствовать на мероприятие в связи с запретом покидать страну. Надеялся Никас Сафронов на посещение голливудского артиста Николаса Кейджа, но допускает и его отсутствие из-за нашествия пандемии. Опасная инфекция сказалась и на возможности встретиться художнику с Орнеллой Мути, которую тоже не выпустили из Италии.