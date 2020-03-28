 

Фитнес-браслет Oppo Smart Band получил уникальный внешний вид

28.03.2020, 10:30, Разное

Oppo Smart Band получил уникальный внешний вид, сильно отличающийся от других фитнес-браслетов. Когда именно стоит ожидать появление новинки на цифровом рынке, пока не сообщается.
В современном мире существует масса фитнес-браслетов в разных ценовых сегментах, но даже с этим учётом они все идентичны по дизайну. Отличаются только некоторые модели, и то наличием дополнительных ремешков или размещением кнопок. В Oppo решили отойти от стандартов и создали свой Smart Band, уделяя повышенное внимание внешнему виду. Инженеры взяли довольно типичную оболочку обычного фитнес-браслета и оформили вокруг металлической рамкой, к которой, вероятнее всего, будет крепиться ремешок. Такая простая деталь позволила преобразить привычный вид фитнес-браслета и сделала Oppo Smart Band непохожим на других.

В Государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая уже числится заявка Oppo Smart Band. Несмотря на это, о технических характеристиках нового устройства пока ничего не известно. Эксперты оценили внешний вид и отметили практически невидимый датчик измерения пульса, а также сделали акцент на сенсорной кнопке прямо на металлической рамке, предназначение которой пока остаётся загадкой.



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