Медик оценил введение недели выходных для борьбы с коронавирусом

28.03.2020, 10:09, Разное

Неделя выходных в РФ может поспособствовать резкому уменьшению численности заражения коронавирусом в пределах государства. Такое заявление сделал академик Виктор Малеев.

Главный специалист инфекционной клинической больницы №2 Москвы оценил эффективность нерабочей недели в стране, введенной в качестве противодействия продвижения коронавируса. Виктор Малеев считает, количество заболевших снизиться, но полностью эпизоды инфицирования не исчезнут. Врачу довольно непросто сказать, хватит ли одной недели, принимая во внимание возвращение многих граждан из-за рубежа, что пройдет в скором времени. Эти люди могут привезти эпидемию своим родным. Напомнил Виктор Малеев, температура больше 37 градусов не свидетельствует о заболевании, но обратиться в больницу по такому поводу стоит обязательно.

Глава российского государства Владимир Путин недавно, обращаясь к населению, назвал период с 30 марта по 5 апреля выходным для сокращения темпа распространения коронавируса. В столице государства приняли решение на это время приостановить деятельность торговых центров, заведений общественного питания и закрыть парки города. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил утвердить такие меры и в остальных регионах России.

В РФ первые случаи заражения выявили в конце января в Тюмени и Чите. Оба потерпевших являлись гражданами Китая. Согласно данным статистики, в стране обнаружили к 27 марта больше тысячи эпизодов Covid-19. Больше всего заболевших в Москве – 703 человек.