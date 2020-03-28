“У меня есть доступ к её телефону и у неё к моему”: Эмин Агаларов рассказал о семейных секретах

28.03.2020, 10:09, Разное

Певец Эмин Агаларов пояснил о секретах отношений с супругой Аленой Гавриловой. Принцип доверия является для них главным.

Если не делать ничего во вред другому человеку, то и скрывать будет нечего, заявляет артист в шоу «Пятница с Региной». Он утверждает, что всегда может прочитать переписку своей любимой женщины, но такая возможность есть и у неё. Вопросы бизнеса Агаларов привык решать единолично, не советуясь с Гавриловой. Ведущая поинтересовалась тем, как часто ревность осложняет жизнь супругов. Это чувство также присутствует в их семье, но так как оно отмечается с обеих сторон, то создает, по мнению певца, определенную «гармонию». Съёмки клипов с другими девушками иногда вызывают недовольство Алены Гавриловой, но модель высказывает её только в том случае, если муж дает повод. В силу своего характера делает это она в спокойной форме, избегая любых скандалов.

Со своей стороны Агаларов не считает нужным ограничивать спутницу жизни в чем-либо, но дает понять, если ему что-то не нравится. При этом артист подчеркнул, что им удается отлично чувствовать настроение друг друга, а также избегать возможных конфликтов.