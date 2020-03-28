Топ-менеджер Huawei объяснил высокую цену смартфона P40 Pro+

28.03.2020, 10:09, Разное

Недавно представленный смартфон Huawei P40 Pro+ обойдется потребителям в 1400 евро. Высокую стоимость этого девайса объяснил топ-менеджер компании Ю Чэндун.

Китайская компания Huawei несколько дней назад выпустила новые смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+. Пользователи принялись активно обсуждать на просторах мировой Сети эти мобильные устройства, некоторым из них не понравилась большая цена последней модели, за которую в магазинах просят 1400 евро. В связи с этим один из руководителей фирмы Ю Чэндун принял решение объяснить данную ситуацию.

По словам топ-менеджера Huawei, сегмент P40 очень большой и включает в себя более экономные аппараты. Например, P40 стоит 800 евро. Если покупатель хочет обзавестись смартфоном с последними нововведениями, но ограничен в финансовых ресурсам, ему лучше выбрать P40 или P40 Pro. Модификация Pro+ дорогая, и она подходит не для всех, как выразился сотрудник компании.

Не исключается, что в Huawei полностью абстрагировались от сервисов американского IT-гиганта Google. Если в Китае и определенных государствах Азии с этим нет проблем, то в остальных регионах Huawei Mobile Services выступает как сомнительная альтернатива GMS, а фирма требует за свои разработки больше, нежели бренд Samsung, который продолжает сотрудничать с Google. Новинки пока доступны только для предзаказа, а их официальная презентация пройдет только 8 апреля.