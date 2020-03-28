 

Топ-менеджер Huawei объяснил высокую цену смартфона P40 Pro+

28.03.2020, 10:09, Разное

Недавно представленный смартфон Huawei P40 Pro+ обойдется потребителям в 1400 евро. Высокую стоимость этого девайса объяснил топ-менеджер компании Ю Чэндун.
Китайская компания Huawei несколько дней назад выпустила новые смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+. Пользователи принялись активно обсуждать на просторах мировой Сети эти мобильные устройства, некоторым из них не понравилась большая цена последней модели, за которую в магазинах просят 1400 евро. В связи с этим один из руководителей фирмы Ю Чэндун принял решение объяснить данную ситуацию.

По словам топ-менеджера Huawei, сегмент P40 очень большой и включает в себя более экономные аппараты. Например, P40 стоит 800 евро. Если покупатель хочет обзавестись смартфоном с последними нововведениями, но ограничен в финансовых ресурсам, ему лучше выбрать P40 или P40 Pro. Модификация Pro+ дорогая, и она подходит не для всех, как выразился сотрудник компании.

Не исключается, что в Huawei полностью абстрагировались от сервисов американского IT-гиганта Google. Если в Китае и определенных государствах Азии с этим нет проблем, то в остальных регионах Huawei Mobile Services выступает как сомнительная альтернатива GMS, а фирма требует за свои разработки больше, нежели бренд Samsung, который продолжает сотрудничать с Google. Новинки пока доступны только для предзаказа, а их официальная презентация пройдет только 8 апреля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Американские ультраправые обвиняют мусульман..

06.02 / Михаил Боярский и Владимир Машков упрашивали Марию Киселеву плюнуть в лицо Александру Лазареву

20.03 / Наталья Подольская о страхах Преснякова-младшего: «Муж сомневался, хватит ли у меня для него любви»

20.03 / В ООН составили ТОП-10 самых счастливых стран мира

28.03 / Мнение: Ошибка родителей

15.02 / Американские ученые установили разрушающее воздействие аэрозолей на мозг человека

20.03 / Мнение: ?

25.02 / Мнение: Зачем в России переписывают Конституцию?

23.02 / Мнение: Поддельные «арабские революции»

16.02 / Специалисты рассказали, как по ушам можно определить интеллект человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска