Власти Каменска-Шахтинского опровергли «неготовность» ЦГБ к эпидемии коронавируса

28.03.2020, 10:08, Новости дня

Центральная городская больница Каменска-Шахтинского оснащена всем необходимым для работы в период пандемии коронавируса, заявили в администрации города.

В сообщении на сайте администрации указывается, что в данный момент в инфекционном отделении больницы работает три врача и семь врачей-совместителей, 25 медсестер и 18 человек младшего персонала.

«В марте 2020 года уволились 2 сотрудника: врач – по семейным обстоятельствам, и медсестра – по собственному желанию, что существенно не повлияет на бесперебойную работу отделения», – подчеркивается в сообщении.

По состоянию на 25 марта в больнице есть запас масок (почти 11 тыс. штук), перчаток (7,4 тыс. пар), респираторов (220 штук), защитных костюмов нового (61 штука) и старого образца (50 штук).

Кроме того, в больнице имеется месячный запас средств для дезинфекции.

Ранее местная газета «ПИК» сообщила, что сотрудники инфекционного отделения больницы якобы собираются уволиться из-за того, что она не подготовлена к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.